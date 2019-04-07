Назван способ защиты новых российских модулей МКС

Научно-энергетический и узловой модули, которые через несколько лет будут введены в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, сообщает РИА «Новости».

«Базальтовая и бронежилетная ткани, из которых была составлена структура промежуточного экрана, не уступали по свойствам тканям Nextel и Kevlar, применяемым в экранной защите модулей NASA», — сообщили разработчики защиты.

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Специалисты рассказывают, что в создании защиты для первого модуля станции – Функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря» активное участие принимали специалисты NASA, так как модуль строился на американские деньги.

Ранее сообщалось, что очередной навигационный спутник «Глонасс-М» планируется запустить с космодрома Плесецк 13 мая.