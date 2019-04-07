Источник назвал сроки запуска спутника «Глонасс»

Очередной навигационный спутник «Глонасс-М» планируется запустить с космодрома Плесецк 13 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационным спутником «Глонасс-М» с космодрома Плесецк намечается на 13 мая», — сказал он.

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Он добавил, что доставить космический аппарат на космодром планируется за месяц до старта.

Ранее сообщалось, что аппарат будет запущен с Плесецка для поддержания функционирования российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.