Окаменелость древнего четвероногого кита найдена в Перу

В Перу была найдена окаменелость четвероногого кита с перепончатыми лапами и копытами. Об этом сообщает «Би-би-си».

По мнению палеонтологов, четырехметровое морское млекопитающее могло не только плавать, но и передвигаться по суше.

«Это самый полный образец четвероногого кита, когда-либо найденный за пределами Индии и Пакистана», — отметил доктор Оливье Ламбер, ученый из Королевского бельгийского института естественных наук.

Реклама

По его словам, это открытие подтвердило гипотезу, что древнейшие китообразные из Азии попали в Америку через Южную Атлантику.

«Они эволюционировали от мелких копытных млекопитающих к голубому киту... Интересно посмотреть, как они покорили океаны», — добавил Ламбер.

Ранее сообщалось, что ученые случайно откопали останки жившей 20 млн лет назад морской коровы.