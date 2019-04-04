Назван новый гендиректор «Ил»

Новым генеральным директором Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина станет Юрий Грудинин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Как отмечается, ранее Грудинин руководил предприятием ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Реклама

Уточняется, что функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева передаются ПАО «Ил».

Ранее сообщалось, что Рогозин покидает пост гендиректора «Ил» и вице-президента ОАК. Такое решение было принято в связи с его переходом на новое место.