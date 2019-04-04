Стало известно, когда США откажутся от «незаменимых» ракетных двигателей из России

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Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей американского конгресса, что Соединенные Штаты перестанут покупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 финансового года. Выступление Реймонда опубликовано в ютьюбе.

По его словам, остановку закупок российских РД-180 предписывает закон. Генерал отметил, что он позволил стимулировать конкуренцию в космической отрасли, что привело к увеличению количеству самостоятельных запусков и их удешевлению.

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Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что США зависят от поставок РД-180. Он также неоднократно критиковал частные американские космические компании, говоря, что они якобы осуществляют запуски по «демпинговым» ценам.

Также ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что его двигатель побил рекорд российского РД-180.