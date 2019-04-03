NPR: в США прекратят научные эксперименты над кошками

Министерство сельского хозяйства США объявило о завершении неоднозначной исследовательской программы, которая на протяжении десятилетий привела к гибели тысяч кошек, говорится в материале National Public Radio.

С 1982 года во время экспериментов кошек кормили зараженным мясом, вызывая болезнь токсоплазмоз. Как только кошки заражались, их усыпляли.

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Всего за период экспериментов было усыплено более 3 тыс. кошек. Сама программа обошлась в около $22 млн. Отмечается, что оставшиеся в рамках эксперимента не зараженных 14 кошек приютят сотрудники ведомства.

Такие опыты критиковали и члены американского конгресса и активисты, они вызвали огромный резонанс и привлекли внимание общественности в прошлом году. Так, активисты узнали, что во время экспериментов кошек также кормили зараженным мясом других собак и кошек, сообщает NPR.