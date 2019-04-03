Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Астрономы получил первые четкие «фотографии» бублика из материи, окружающего одну из двух сверхмассивных черных дыр. Об этом сообщает Astrophysical Journal Letters.
По данным издания, «снимки» были получены с помощью радиотелескопа VLA.
Как отмечается, речь идет о «бублике» сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A.
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При этом, по мнению ученых, открытие «бублика» подтвердило теорию о «едином» происхождении всех типов квазаров.
Ранее сообщалось, что найден самый яркий объект в ранней Вселенной.