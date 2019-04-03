Российские космонавты вручную состыковали корабль «Прогресс» с МКС

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Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин отработали на борту Международной космической станции (МКС) режим ручной стыковки корабля «Прогресс МС-11». Об этом сообщается на официальной странице Роскосмоса в твиттере.

Отмечается, что два российских космонавта использовали три режима для ручной состыковки с с использованием бортового тренажера МКС.

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«Олег Кононенко и Алексей Овчинин справились с заданиями на отлично», — написали в Роскосмосе.

Ранее источник рассказал о графике полетов на МКС на 2019 год.

Корабль «Прогресс» — космический транспортный грузовой корабль серии «Прогресс», запуск которого Роскосмос планирует 4 апреля 2019 года с космодрома Байконур.