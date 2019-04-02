Стала известна численность населения Земли

Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, говорится в отчете генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщается на сайте организации.

Как отмечается, население продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек. К концу столетия прогнозируется увеличение примерно до 11 млрд человек.

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Среди основных изменений указаны стремительный рост и мобильность населения, увеличение доли пожилых людей и урбанизация.

Пост численности населения сопровождается его старением и снижением уровня рождаемости. Так, отмечается, что в 2050 году более 70 % населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Число проживающих в городах может возрасти с 56% в 2019 году до 68% к 2050 году.

Ранее в ООН рассказали, когда Нигерия обгонит США по численности населения.