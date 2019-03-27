«Любой ценой»: Трамп потребовал отправиться на Луну к 2024 году
Президент США Дональд Трамп потребовал «любыми необходимыми средствами» отправить американцев на Луну к 2024 году. Об этом заявил вице-президент государства Майк Пенс, фрагмент речи которого приводится в его твиттере.
Он отметил, что такая задача была поставлена перед руководством NASA.
Реклама
«Мы участвуем в космической гонке, как и в 1960-е годы», — подчеркнул Пенс.
Как отмечает Reuters, стремление Трампа отправить американцев на Луну говорит о том, что он пытается обозначить новую национальную цель перед предстоящими выборами, и стремится противостоять России и Китаю.
Ранее сообщалось, что Трамп запросил у конгресса $21 млрд на финансирование NASA.