«Любой ценой»: Трамп потребовал отправиться на Луну к 2024 году

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Президент США Дональд Трамп потребовал «любыми необходимыми средствами» отправить американцев на Луну к 2024 году. Об этом заявил вице-президент государства Майк Пенс, фрагмент речи которого приводится в его твиттере.

Он отметил, что такая задача была поставлена перед руководством NASA.

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«Мы участвуем в космической гонке, как и в 1960-е годы», — подчеркнул Пенс.

Как отмечает Reuters, стремление Трампа отправить американцев на Луну говорит о том, что он пытается обозначить новую национальную цель перед предстоящими выборами, и стремится противостоять России и Китаю.

Ранее сообщалось, что Трамп запросил у конгресса $21 млрд на финансирование NASA.