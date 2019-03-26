На МКС вслед за скафандром сломалась батарея
Одна из трех новых аккумуляторных батарей, недавно установленных снаружи американского сегмента МКС, не функционирует, сообщает РИА «Новости».
В НАСА отметили, что наземные специалисты после выхода астронавтов успешно проверили работоспособность канала электропитания с тремя новыми аккумуляторными батареями. Однако на выходных попытка зарядить одну из батарей закончилась неудачей.
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В настоящее время инженеры разбираются с причиной нештатной ситуации и ищут пути решения проблемы.
Ранее сообщалось, что на МКС у американцев сломался скафандр.