На МКС вслед за скафандром сломалась батарея

Одна из трех новых аккумуляторных батарей, недавно установленных снаружи американского сегмента МКС, не функционирует, сообщает РИА «Новости».

В НАСА отметили, что наземные специалисты после выхода астронавтов успешно проверили работоспособность канала электропитания с тремя новыми аккумуляторными батареями. Однако на выходных попытка зарядить одну из батарей закончилась неудачей.

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В настоящее время инженеры разбираются с причиной нештатной ситуации и ищут пути решения проблемы.

Ранее сообщалось, что на МКС у американцев сломался скафандр.