Размер скафандра помешал первому в истории выходу двух женщин в открытый космос

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Проблемы с размером нагрудной секции скафандра стали причиной переноса одновременного выхода женщин-астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох в открытый космос, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное NASA.

В агентстве напомнили, что выход Макклейн и Кох в открытый космос должен был состояться в пятницу, 29 марта — предполагалось, что они установят секцию новых аккумуляторов на Международной космической станции (МКС). В NASA подчеркивали, что две женщины впервые одновременно побывают в открытом космосе.

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Составители заявления рассказали, что Макклейн после своего выхода в космос 22 марта поняла, что ей лучше подходит нагрудная секция скафандра среднего размера. В NASA не смогут подготовить сразу две таких секции к 29 марта, поэтому в этот день в космос выйдут Кох и астронавт Ник Хейг.

Ранее сообщалось, что астронавты NASA завершили выход в открытый космос.