Больные раком мозга раскрыли первые симптомы новообразований

Люди, больные раком мозга, рассказали о первых симптомах внутричерепных новообразований, которые они изначально игнорировали. Об этом сообщает PLOS One со ссылкой на исследование лондонского Королевского колледжа.

Больные поделились, что их первыми симптомами стали проблемы с памятью и частая потеря равновесия. Многие люди списывали это на старение и не хотели обращаться к врачам.

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Также исследователи установили, что больные не воспринимали непостоянные, но повторяющиеся симптомы.

Опрос показал, что многие из заболевших пошли в больницу только тогда, когда у них были подозрения на инсульт, деменцию или резко падало зрение.

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