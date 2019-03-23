Медведев распорядился организовать кругосветную экспедицию к Антарктиде

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об организации кругосветной экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Провести в 2019 — 2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн...», — сказано в документе.

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Уточняется, что в конце 2019 года суда выйдут из своих портов — во Владивостоке, Кронштадте и Калининграде.

Как отмечается, многие порта, куда будут заходить корабли, были открыты россиянами.

Ранее сообщалось, что в Лондоне найдены останки капитана, впервые обогнувшего Австралию.