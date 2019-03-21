У пилота упавшего Boeing 737 был тренажер, но он его не использовал

Эфиопская авикомпания Ethiopian Airlines в отличие от многих других компаний имела в своем распоряжении тренажер для отработки полетов на самолете Boeing 737 Max 8, однако пилот разбившегося 10 марта лайнера никогда не тренировался на нем. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на свои источники в авиакомпании.

По словам источников, компания получила такой тренажер еще в январе 2018 года, спустя три месяца после катастрофы Boeing 737 Max 8 в Индонезии и за два месяца до крушения ее собственного лайнера.

Ранее сообщалось, что после мартовской катастрофы компания Boeing разрабатывает сервисный бюллетень для авиакомпаний, который, в частности, предписывает установку нового программного обеспечения на лайнеры 737 MAX для устранения опасных ошибок. В FAA отметили, что компания также разработала необходимые инструкции для обучения пилотов работе с новым программным обеспечением. В FAA подчеркнули, что для них является «приоритетом» оценка обновления ПО, а также программы обучения пилотов, разрабатываемой Boeing.