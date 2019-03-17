Мумию инопланетянина нашли в Египте

Археологи нашли во время раскопок в Египте мумию с лицом, похожим на инопланетное. Об этом сообщает Newsinstact.

Специалисты предполагают, что мумии около 2300 лет. Подробности буду ясны после лабораторных исследований.

Отмечается, что археологи смогли откопать также десятки мумифицированных существ, многие из которых достаточно хорошо сохранились. У большинства из найденных мумий были удлиненные черепа.

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В ближайшее время специалисты продолжат изучение находок в лабораториях, чтобы выяснить принадлежат ли мумии инопланетным существам.

Ранее сообщалось, что инопланетяне «подбросили» труп в квартиру жителя Омска.