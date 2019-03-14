«Союз МС-12» стартовал с космодрома Байконур

Ракета «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-12» стартовала с космодрома Байконур. Трансляция одновременно проходит на сайтах «Роскосмоса» и NASA.

«Союз МС-12» с экипажем из трех человек направится к Международной космической станции (МКС).

На борту находятся российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук.

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При этом стыковка корабля с МКС ожидается в 4.07 мск 15 марта.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию запуска корабля «Союз МС-12».