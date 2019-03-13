Ученые впервые смогли вернуться в прошлое

Ученые из России, Швейцарии и США нарушили второй закон термодинамики и смогли вернуться на долю секунды в прошлое. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

Исследователи смогли нарушить Второй закон, который связан связанный с различием между прошлым и будущим. Он гласит, что для вселенной в целом энтропия возрастает, а ученые обнаружили, что второе начало термодинамики может нарушаться на квантовом уровне. Это наблюдение помогло создать аналог гипотетического существа «демона Максвелла», занимающегося сортировкой быстрых и медленных молекул.

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Отмечается, что специалисты из разных стран решили проверить, может ли хотя бы одна частица вернуться в прошлое. После ряда экспериментов выяснилось, что электрон может спонтанно оказаться в прошлом, но пока лишь на долю секунды.

Такое событие, по расчетам ученых, происходят крайне редко, а возможно, один раз за все время существования Вселенной.

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