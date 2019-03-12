Испанка попала в больницу после орального секса

Испанка получила анафилактический шок после того, как занялась оральным сексом со своим партнером и проглотила его сперму. Врачи, спасшие пациентку, описали случай в журнале British Medical Journal Case Reports.

31-летняя женщина из Аликанте попала в больницу Университета Аликанте с тошнотой и удушьем. Врачи исключили аллергию на сперму — пациентка сообщила, что до этого оральный секс не приводил к подобным симптомам.

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У женщины была аллергия на пенициллин, но никаких лекарств она в тот день не принимала. Однако, как оказалось, ее партнер лечился от ушной инфекции амоксициллином — антибиотиком пенициллинового ряда. По всей видимости, антибиотик попал в организм женщины со спермой и вызвал анафилактический шок. Это первый подобный случай, описанный в медицинской литературе. Однако ранее были описаны случаи реакции на амоксициллин при поцелуях.

Женщина получила дозу адреналина, сальбутамола и стероидов, через несколько часов ей стало легче дышать. Однако полностью выздоровела она только через неделю.

Авторы работы отмечают, что аллергикам стоит внимательно относиться к тому, что ест их партнер и какие лекарства принимает и в случае возможной аллергической реакции избегать тесных контактов. Врачам же следует иметь в виду и такую возможность взаимодействия с аллергеном при диагностике.