Трамп запросил у конгресса $21 млрд на финансирование NASA
Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса $21 млрд на финансирование NASA в 2020 финансовом году. Об этом сообщается на сайте космического агентства.
«Бюджет НАСА на 2020 финансовый год президента Трампа — один из самых крупных за всю историю агентства», — говорится в сообщении.
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В NASA также добавили, что эта сумма на $283 млн или на 1,4% больше, чем в 2019 году.
В агентстве подчеркнули, что новый бюджет предусматривает финансирование программ по изучению планет в размере $2,6 млрд.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп планирует увеличить расходы на освоение Луны.