Основатель SpaceX Илон Маск вновь восхитился российской техникой. Об этом он написал в твиттере.

Маск поблагодарил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за поздравление с окончанием испытания нового многоразового пилотируемого корабля Dragon 2 и поделился тем, что ему нравится российская техника.

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«Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями», — добавил Маск.

Ранее Маск заявил, что у России отличная ракетная техника и наилучший из имеющихся двигателей.

Также Рогозин не поверил, что Маск построит двигатель лучше российского.