Daily Mail рассказала об 11 тайниках с нацистскими сокровищами в Польше

В Германии был опубликован дневник, который в прошлом принадлежал офицеру Третьего рейха Эгону Олленхауэру. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, в дневнике указаны места, где нацисты прятали золото от Советской Армии, когда уходили из Польши. Речь якобы идет от 260 грузовиках с сокровищами, спрятанными в 11 местах на польской территории. В некоторых их них могут находиться вывезенные из Франции произведения искусства, а в других несколько тонн золота.

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Уточняется, что долгое время дневник хранился в масонской ложе в немецком Кведлинбурге. Он был передан фонду Schlesische Bruecke несколько лет назад.

Ранее Министерство культуры приняло решение не выдавать прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы». Выпуск кинокартины о произведениях искусства, которые были вывезены в Третий рейх в годы Второй мировой войны, был запланирован на 6 сентября этого года и приурочен к 73-годовщине окончания военных действий.