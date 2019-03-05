Росздравнадзор изымет из продажи новое лекарство от кашля

Росздравнадзор изымет из обращения очередное лекарств от кашля — препарат «Эриспирус», сообщает РИА «Новости».

Как говорится в сообщении ведомства, препарат содержит вещество фенспирид.

Ранее препараты от кашля «Эреспал» и «Эпистат», содержащие фенспирид, изъяли из продажи, так как они могут оказывать влияние на работу сердца.

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В письме компании-производителя препарата говорится об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эриспирус».

Ранее сообщалось ,что Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал».