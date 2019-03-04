Роскосмос разберется с сотрудником, назвавшим «скотобазой» жителей хрущевок

Госкорпорация Роскосмос признала, что пользователь фейсбука Станислав Жарков, назвавший в интернет-дискуссии жителей хрущевок «скотобазой», является их сотрудником.

«Госкорпорация Роскосмос сформирует комиссию по этике и проведет анализ ситуации, после которой будет принято решение в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе госкорпорации.

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Ранее в сети разгорелся скандал после того, как Станислав Жарков, называющий себя в профиле руководителем одного из департаментов Роскосмоса, назвал жителей хрущевок «скотобазой».

В социальных сетях он заявил, что жители старых домов будут портить новые здания. После этого он стал оскорблять критиков, которые возмущались его высказываниям. «Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки», — написал Жарков. Сообщалось, что чиновник руководит департаментом нормативно-правового обеспечения в отраслевом центре интеллектуальной собственности. До этого он шесть лет возглавлял департамент в «Росатоме».