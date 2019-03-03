В Петербурге увековечат память Жореса Алферова

В Санкт-Петербурге будет увековечена память об ученом, Нобелевском лауреате Жоресе Алферове, который умер 1 марта, передает ТАСС. Об этом рассказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

«Мы посоветуемся с родственниками, с семьей об увековечении его памяти, это будет обязательно сделано», — сказал Беглов.

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Официальная церемония прощания с Алферовым состоится 5 марта в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной.

Похороны пройдут 5 марта на кладбище в Комарове.

Жорес Алферов ушел из жизни, 1 марта, в 23.40 мск в возрасте 88 лет. По словам врачей, физик умер от острой сердечно-легочной недостаточности.