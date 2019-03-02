Объявлены дата и место похорон Жореса Алферова

Главный ученый секретарь Санкт-Петербургского Научного центра РАН Григорий Двас сообщил, что похороны лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова состоятся 5 марта, передает ТАСС.

Он рассказал, что церемония прощания с академиком пройдет в тот же день в Санкт-Петербургском Научном центре РАН.

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«Семья предполагает осуществить захоронение во вторник на Комаровском кладбище», — добавил Двас.

Жорес Алферов ушел из жизни вчера, 1 марта, в 23.40 мск в возрасте 88 лет. По словам врачей, физик умер от острой сердечно-легочной недостаточности.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жореса Алферова.