Глава Росатома назвал Жореса Алферова «гордостью отечественной науки»

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Глава Росатома Алексей Лихачев назвал скончавшегося 1 марта нобелевского лауреата Жореса Алферова «гордостью отечественной науки», передает РИА «Новости».

Лихачев отметил, что известный ученый был «вектором движения современной физики».

«Жорес Иванович был гордостью отечественной науки, автором прорывных научных открытий, принесших ему мировую славу», — подчеркнул Лихачев.

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Также он добавил, что Алферов многое сделал для науки, политики и для молодых талантливых ученых.

Ранее сообщалось, что главврач больницы Российской академии наук Олег Чагунава рассказал, что стало причиной смерти 88-летнего нобелевского лауреата.

Алферов был единственным из проживающих в последнее время в России лауреатов Нобелевской премии по физике. Также он написал более 500 научных работ. Кроме того, Алферов был депутатом всех созывов Госдумы с 1995 года.