«Выдающийся ученый»: Володин о Жоресе Алферове

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал смерть нобелевского лауреата академика Жореса Алферова, передает РИА «Новости».

Он выразил соболезнования его родным и близким, подчеркнув, что Алферов был выдающимся ученым, имя которого известно всему миру.

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Председатель Госдумы также отметил, что академик внес значительный вклад в сохранение и развитие научного потенциала России.

«Жорес Иванович был основоположником и признанным лидером новых, перспективных направлений в физике, опередивших свое время», — добавил Володин.

Жорес Алферов умер в возрасте 88 лет от острой сердечно-легочной недостаточности.

Ранее сообщалось, что глава РАН отреагировал на известие о смерти Жореса Алферова.