В Амазонии гигантский тарантул утащил опоссума и попал на видео

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Зоологи из Мичиганского университета засняли в лесах Амазонии, как тарантул напал на молодого опоссума и утащил его в свою нору, чтобы съесть. Необычный эпизод исследователи описали в статье в журнале Amphibian and Reptile Conservation.

В лесах Амазонии ученые засняли пауков и многоножек, питавшихся головастиками, лягушками, ящерицами. Но настоящей звездой стал крупный тарантул рода Pamphobeteus, который убил детеныша опоссума и утащил труп в свое логово.

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«Мы увидели, как большой тарантул забрался на опоссума, — рассказывает биолог Майкл Грандлер. — Опоссум слабо сопротивлялся и затих через полминуты».

Исследователи отмечают, что это не единственный подобный случай. Так, в Южной Америке и Австралии пауки нередко питаются змеями, мышами и птицами. Также известны случаи, когда пауки охотились на рыбу. Считается, что охота на более крупных животных дополняет их рацион, состоящий в основном из насекомых. Однако масштабы этой охоты могут быть недооценены, считают ученые.

«Удивительно большое количество мелких позвоночных в Амазонии, очевидно, гибнет из-за членистоногих, таких, как большие пауки и многоножки», — говорят они.