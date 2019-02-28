Эксперт прокомментировал запуск «Союза» с космодрома Куру

Успешный старт российской ракеты «Союз» с шестью спутниками OneWeb продемонстрировал надежность российской космической техники. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт в области космоса, популяризатор космонавтики Виталий Егоров.

«Российские «Союзы» и «Фрегаты» показали, что они сохраняют прежнее качество, несмотря на предстартовые проблемы разгонного блока и нештатную работу третьей ступени ракеты на предыдущем пуске, — завил он. — Запуск первых спутников OneWeb важен не только для Роскосмоса, но и для самой компании - это первые летные испытания аппаратов и их эффективности в предоставлении будущих услуг».

Ранее ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, выведя на орбиту первую партию спутников OneWeb, предназначенных для предоставления широкополосного доступа в интернет. Как сообщили в центре управления полетами на космодроме, запуск прошел успешно, разгонный блок «Фрегат» после двух включений вывел все шесть спутников на нужные орбиты. «Сегодня у нас полный успех! Хочу поблагодарить всех партнеров из Роскосмоса, ЦНИИМАШа, и НПО Лавочкина.. Это великое событие!», — заявил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.