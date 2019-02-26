Научный журнал отозвал статьи российских гомеопатов

Журнал Antiviral research отозвал две статьи гомеопата Олега Эпштейна, главы компании «Материа Медика», о «релиз-активных препаратах» по требованию главного редактора. Одна из них посвящена гомеопатическим препаратам «Анаферон» и «Эргоферон», вторая — только «Анаферону».

«В статье утверждалось, что препараты «Анаферон» и «Эргоферон» обладают противовирусной активностью против риновирусов. Однако в статье не было указано, что тестируемая продукция была «гомеопатически активированными формами антител», как описано в патенте США 8,535,664, поданном Эпштейном О.И. и другими», — говорится в сообщении. Также отмечается, что «гомеопатия является устаревшей формой терапии, не признается современной медициной и отвергается современной наукой. Если бы в статье, поданной в журнал Antiviral Research, было указано, что в ней тестировалась гомеопатия, ее бы отвергли. Теперь, когда главный редактор владеет этой информацией и обсудил этот вопрос с другими экспертами, он решил формально отозвать статью».

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«Мы с уважением относимся к решению журнала, однако мы ожидали более конструктивной позиции. В заявлении главного редактора указано, что отзыв публикации связан с его негативным отношением к технологии. При этом ни у рецензентов, ни у редакции не возникло претензий к методам исследований, их результатам и выводам. В данных статьях на экспериментальных моделях, повсеместно использующихся для оценки эффективности лекарственных средств, показана противовирусная активность препаратов на основе релиз-активных антител. Например, одно из исследований было проведено группой ученых из Королевского Колледжа Лондона на модели риновирусной инфекции, которую они разработали и опубликовали в одном из самых рейтинговых научных журнале Nature Medicine, — прокомментировали «Газете.Ru» в «Материа Медика». —

Мы приветствуем любое обсуждение темы релиз-активных препаратов в прагматичной плоскости, как это недавно было продемонстрировано на научной конференции в Европарламенте, где в присутствии европарламентариев ученые с мировым именем из США и стран Европы – Жан-Клод Шерман, Андерс Агмо, Бернард Порта, ссылаясь на собственные исследования, подтвердили: использование релиз-активных препаратов является эффективным способом лечения различных болезней».

В феврале 2017 года Комиссия по борьбе с лженаукой РАН издала меморандум, в котором гомеопатия была названа опасной практикой.