На Украине построят первый плавучий космодром

Украинский «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова» планирует построить на Украине первую плавучую платформу для запуска ракет, пишет «Укринформ».

Как заявил гендиректор предприятия Сергей Войт, создать подобную площадку планируется в Херсоне.

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«Украина не имеет собственного космодрома, хотя сам только «Южмаш» специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23-мя странами», — заявил он, отметив, что завод «Паллада», где изготавливают плавучие сооружения, готов к сотрудничеству.

Ранее президент США Дональд Трамп похвалился посадкой на Марс.