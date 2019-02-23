В NASA показали самый детальный снимок астероида Ультима Туле

Специалисты NASA обнародовали самое четкое на сегодняшний момент фото астероида Ультима Туле, сделанное аппаратом NASA New Horizons в начале января 2019 года. Этот снимок был сделан камерой LORRI за 6,5 часов до его маскимального сближения с астероидом 1 января и имеет разрешение порядка 33 метров на пиксель. В тот момент расстояние до тела составляло 6628 километров.

«Чтобы сделать такие снимки, нам нужно было точно знать положение аппарата и астероида с точностью до секунды, ведь они двигались относительно друг друга со скоростью 32 тыс. миль в секунду», — пояснил Алан Штерн руководитель миссии.

На новом снимке можно разглядеть ранее не видимые особенностти рельефа астероида. Среди них несколько загадочных круглых образований, а также множество мелких темных впадин, заметных близко к терминатору – области, где тень соседствует с освещенной областью. «Кударные ли это кратеры или ямы от сублимации, следы обрушения, или же что-то совсем иное, сейчас обсуждается нашей научной командой», — пояснил Джон Спенсер, замглавы миссии.