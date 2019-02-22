Названа возможная причина проблемы с египетским спутником на «Союзе»

У ракеты-носителя «Союз-2.1б», на третьей ступени которой возникла нештатная ситуация во время запуска египетского спутника EgyptSat-A, заканчивался гарантийный ресурс. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

«Пару лет назад в связи с близившимся к окончанию гарантийным ресурсом она была предложена для запуска египетского спутника», — отметил собеседник агентства.

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Как отмечается, ракета «Союз-2.1б» была изготовлена в октябре 2012 года. Гарантийный срок при этом составлял шесть с половиной лет (заканчивается в апреле 2019 года).

«Возможно, что нештатная работа третьей ступени была связана именно со старостью ракеты», — заключил источник.

Ранее сообщалось, что на запущенном на «Союзе» египетском спутнике произошла нештатная ситуация.