SpaceX запустила ракету с первым израильским лунным зондом

Американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщается в твиттере компании.

На борту ракеты находятся индонезийский спутник связи PSN-6 (Nusantara Satu) и первый израильский лунный зонд Beresheet, разработанный компанией SpaceIL.

В SpaceX также отметили, что им удалось посадить первую ступень ракеты.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship, completing this booster's third launch and landing. pic.twitter.com/IP6yvi8SQa