В Роскосмосе рассказали о состоянии египетского спутника после нештатной ситуации

Запущенный с космодрома Байконур египетский спутник дистанционного зондирования Земли вернулся в зону видимости. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Роскосмосе.

«Телеметрия идет, батареи раскрылись, разгонник отработал штатно. Во время выведения были зафиксированы погрешности, которые были нивелированы работой разгонного блока «Фрегат». После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне», — сообщили в пресс-службе.

Ранее на запущенном на «Союзе» египетском спутнике произошла нештатная ситуация.