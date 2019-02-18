Суд продлил арест экс-гендиректору НПО Лавочкина

Бабушкинский суд Москвы продлил на два месяца срок ареста адвоката Игоря Третьякова и бывшего гендиректора НПО Лавочкина Сергея Лемешевского по делу о хищении, передает РИА «Новости».

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Третьякова и Лемешевского до 20 апреля», — сказала судья.

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Защитник Лемешевского возражала против продления ареста и предложила суду залог в размере 7 млн рублей.

В августе 2018 года суд вынес решение о повторном аресте гендиректора АО «Научно-производственное объединение им. Лавочкина» Сергея Лемешевского, которого обвиняют в хищении более 330 млн руб. у корпорации Роскосмос.