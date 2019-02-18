Число сторонников теории плоской Земли растет благодаря YouTube

Исследования показали, что YouTube играет важную роль в убеждении ряда людей в том, что Земля плоская. Об этом сообщает «Би-би-си».

Исследователи опросили 30 человек на двух конференциях сторонников теории плоской Земли и обнаружили, что зачастую в качестве аргумента ими цитируются видео, просмотренные на YouTube.

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«На YouTube много полезной информации, но также много дезинформации. Вера в то, что Земля плоская, сама по себе не обязательно вредна, но она связана с недоверием к институтам и власти в целом», — сказала профессор Эшли Ландрум из Техасского технического университета, которая проводила исследование.

По ее словам, ученым необходимо создавать свои собственные видеоролики на сайте, которые бы боролись с дезинформацией.

Ранее сообщалось, что опрос, проведенный в России, показал, что часть жителей считают Землю плоской.