Роскосмос решил, что делать с телескопом «Радиоастрон»

Специалисты госкоропорации Роскосмос решили продолжить попытки наладить связь с российским радиотелескопом «Радиоастрон». Об этом сообщает пресс-служба корпорации по итогам заседания Госкомиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата «Спектр-Р» (Радиоастрон). «Государственная комиссия, заслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, приняла решение продолжить работы по установлению связи с космическим аппаратом (КА) «Спектр-Р» до 15 мая 2019 года. С этой целью КА «Спектр-Р» передан НПО им. Лавочкина для проведения работ по программе Главного конструктора», — говорится в сообщении.

О том, что орбитальный телескоп «Радиоастрон» перестал выходить а связь, стало известно 11 января. С тех пор установить связь с аппаратом не удалось ни разу. Несмотря на отсутствие на настоящий момент связи с КА, по оценкам специалистов существует вероятность, что контакт с КА можно восстановить, поскольку одной из причин может быть накопленная радиация.

«По косвенным данным основные системы космического аппарата функционируют, аппарат находится в работоспособном состоянии», — говорится в сообщении.