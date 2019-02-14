В окружении Трампа нашлась антипрививочница

Дарла Шайн, жена директора Белого дома по коммуникациям Билла Шайна, оказалась антипрививочницей, сообщает CNN. По ее мнению, такие детские болезни, как корь, делают человека здоровым и защищают от рака.

В Твиттере женщина посетовала, что врачи привили ее детей вакциной от кори, паротита и краснухи.

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«В детстве у меня была корь, краснуха и ветрянка, как и у каждого ребенка, которого я знала, — написала она. К сожалению, мои дети были привиты, поэтому у них никогда не будет естественного иммунитета на всю жизнь, как у меня».

Также она добавила, что люди ее поколения теперь стали здоровее, потому что в детстве переболели корью и призвала вернуть детские заболевания, чтобы сохранить здоровье и бороться с раком.

Данные о том, что вспышка кори распространяется по США, затрагивая невакцинированных людей, Шайн назвала «фейком» и «истерией».

В 2008-2009 годах Шайн вела передачи на радио, куда часто приглашала представителей антивакцинаторского движения и утверждала, что эпидемию гриппа могло устроить правительство.