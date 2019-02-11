США отказались помогать России доставлять на МКС новый телескоп

В НАСА не захотели помогать России в перевозке ультрафиолетового телескопа на МКС в 2022–2023 годах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора НИИ ядерной физики МГУ Михаила Панасюка.

Отмечается, что новый телескоп предназначен для исследования космических лучей предельно высоких энергий.

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«При условии выделения финансирования и решения всех технических вопросов отправка телескопа на МКС планируется в 2022–2023 годах», — добавил Панасюк.

По его словам, Россия предлагала США поучаствовать в перевозке телескопа, но «вместо этого НАСА выдвинуло свой аналогичный проект..., состоящий из двух спутников с ультрафиолетовыми телескопами».

Ранее сообщалось, что NASA отказались исследовать причины появления дыры в «Союзе».