Российский спутник засек необъяснимые физические явления

Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что ультрафиолетовый телескоп на российском спутнике «Ломоносов» зафиксировал в земной атмосфере мощные световые «взрывы», природа которых неизвестна науке, передает РИА «Новости».

По его словам, световой «взрыв» огромной мощности был несколько раз зафиксирован в ходе полета спутника, причем под местом взрыва гроз и облаков не наблюдалось. Ученый подчеркнул, что природу данного явления в настоящее время объяснить не удалось.

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«Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления… Мы не знаем пока какова их физическая природа…» — сказал Панасюк.

Он подчеркнул, что результаты, полученные с помощью телескопа, превзошли ожидания ученых.

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