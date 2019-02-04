«Проблема импортозамещения»: в Роскосмосе признали вред от запрета иностранной электроники

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Глава научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев заявил в эфире «России-24», что гражданская и военная космонавтика сталкиваются с проблемами в том числе из-за ограничений на поставки иностранной электроники. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Коптева, «вклад» в проблемы российской космонавтики внесла «проблема импортозамещения». Он подчеркнул, что работники космической отрасли «оказались заложниками» из-за ограничений поставок или запрета на доступ к «ряду принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий».

Ранее сообщалось, что Роскосмос расторг контракт на строительство второй очереди Восточного.