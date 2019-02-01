Прокуратура проведет девять экспертиз для выяснения причин гибели группы Дятлова

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Свердловская прокуратура проведет девять экспертиз, чтобы выяснить причины гибели группы Дятлова на Северном Урале, спустя 60 лет после трагедии. Об этом сообщил возглавляющий группу по проверке причин гибели от прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков ведомственному каналу «Эфир».

Он заявил, что для после проведения экспертиз о трагедии можно будет «более подробно рассказать».

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Курьяков отметил, что прокуратура проведет судебно-медицинскую экспертизу, так как остается недоказанность после предыдущих исследований.

«Повторная [экспертиза] сможет закрыть ряд белых пятен», — подчеркнул Курьяков.

Кроме того, будет проведена экспертиза, связанная с психологией участников группы Дятлова. Психологи проанализируют информацию по каждому участнику, опубликованную в СМИ, потому что «в ней очень много ссылок на людей, которые непосредственно знали погибших».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура объявила о новом расследовании гибели группы Дятлова.

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