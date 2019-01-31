В Китае разработан новый метод мужской контрацепции

Китайские ученые из Нанчанского университета разработали новый метод контрацепции для мужчин, он заключается в введении слоистого «коктейля» из гидрогеля, частиц золота и этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA) в семявыводящие протоки, чтобы не дать сперматозоидам попасть во влагалище. Исследование было опубликовано в журнале ACS Nano.

По словам ученых, на создание метода их вдохновили слоистые алкогольные коктейли. Вводимый в семявыводящие протоки состав имеет сходную структуру. Слой гидрогеля работает как барьер для сперматозоидов, не позволяя им покидать семявыводящий проток. Слой золотых частиц отделяет гидрогель от EDTA, которая убивает сперматозоиды. Впоследствии они разрушаются и реабсорбируются.

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Чтобы прекратить действие средства, необходимо воздействовать на «пробку» в протоке с помощью света в ближней инфракрасной области. Это приводит к смешиванию слоев и выводу состава из организма.

Исследователи проверили свою разработку на мышах. На протяжении двухмесячного эксперимента им удалось предотвратить беременности у самок. После разрушения «пробки» самцы снова смогли размножаться.

Ученые отмечают, что почти 40% хотят иметь доступ к долгосрочной, но обратимой форме контрацепции. Однако тестирование гормональных препаратов для мужчин показало, что они могут приводить к депрессии, болям и другим побочным эффектам, а у одного из испытуемых нарушился сердечный ритм. Они надеются, что их изобретение сможет решить проблему, однако его предстоит еще протестировать на людях.