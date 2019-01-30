Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока «Фрегат», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Блок должен вывести на орбиту первые тестовые спутники британской системы OneWeb.

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По словам источника, есть вероятность, что «Фрегат» придется отправлять обратно в Россию, поэтому неисправность может грозить отсрочкой запуска.

Ранее священник города Циолковский иерей Евгений Поляков рассказал, что ракету-носитель «Союз-2.1а» освятили перед запуском с космодрома «Восточный».