Ученые нашли новое объяснение смерти Александра Македонского

Ученые из Новой Зеландии выдвинули новую версию смерти Александра Македонского. Об этом сообщает Phys.org.

Среди ранее выдвигавшихся версий называлось убийство, злоупотребление алкоголем, а также инфекционное заболевание. Доктор Кэтрин Холл из медицинского университета Данидина предположила, что причиной смерти античного полководца мог стать синдром Гийена-Барре — аутоимунное неврологическое заболевание.

Реклама

Исследовательница привела свидетельства очевидцев смерти Македонского, которые утверждали, что его тело не показывало никаких признаков разложения в течение шести дней после того, как правитель скончался. По мнению Холл, современники правителя приняли за смерть паралич, так как из-за болезни нарушилась терморегуляция организма, а дыхание стало неуловимым.

Ранее ученые назвали причину смерти Ледяного человека Эци.