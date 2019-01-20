Россияне увидят «кровавую Луну» в ходе полного затмения
Луна в ходе полного затмения 21 января пройдет на близком расстоянии к Земле и окрасится в красный цвет, сообщили в Московском планетарии.
Наблюдать это явление можно будет на территории России.
«С 06.34 до 09.51 по московскому времени произойдет полное затмение Луны, видимое на территории России», — сообщили в планетарии.
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Видимый диаметр Луны при этом увеличится примерно на 8%.
Луна погрузится в северную часть тени Земли на 1 час 3 минуты, что придаст ей красный, темно-красный или коричневый оттенок.
В ранние предутренние часы красная Луна будет видна жителям европейской части России.