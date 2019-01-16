Российские ученые обнаружили три вируса в недрах земли в Томской области

Коллектив российских биологов с участием специалистов из МГУ имени М.В. Ломоносова обнаружил ДНК вирусов-бактериофагов порядка Caudovirales в воде, извлеченной с глубины 2 км. О находке учёные сообщили в журнале Data in Brief.

Согласно недавнему докладу Deep Carbon Observatory, в недрах земли сосредоточена огромная биомасса. Причем составляют ее представители всех трех доменов живых организмов: бактерий, архей и эукариот. Вирусные частицы ранее тоже были обнаружены в «подземной биосфере», однако их разнообразие изучено слабо.

Реклама

Российские биологи из ФИЦ Биотехнология РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова и Томского госуниверситета провели метагеномный анализ пробы воды, извлеченной из водоносного горизонта с глубины 2 км. Скважина была пробурена в селе Чажемто (Томская область) в середине 1950-х гг. как нефтепоисковая, но вместо нефти были обнаружены термальные воды, которые теперь доступны исследователям.

В заточенной глубоко под землей воде ученые обнаружили три кольцевых ДНК, которые принадлежат вирусам-бактериофагам порядка Caudovirales. Выявить геномы и определить их таксономическую принадлежность исследователям помог метагеномный анализ. Обнаруженные в подземных водах Западной Сибири последовательности ДНК теперь доступны исследователям со всего мира в базе данных GenBank.

Подземное биоразнообразие пока изучено крайне скудно. Подобные исследования позволяют по крупицам понять, кто населяет недра земли и как функционируют подземные экосистемы. Так, вирусы предположительно играют важную роль в регулировании подземной микробиоты и эволюции микроорганизмов.

«Мы планируем исследовать распространение вирусов в других подземных водоносных горизонтах Западно-Сибирского региона, а также установить, какие виды бактерий они могут инфицировать. Эти исследования позволят установить экологическую роль вирусов в подземных экосистемах, их влияние на протекающие в них биогеохимические процессы и эволюцию подземной биосферы, изолированной от поверхности Земли на протяжении десятков-сотен миллионов лет», — прокомментировал ведущий автор исследования, научный сотрудник кафедры биотехнологий биологического факультета МГУ Виталий Кадников.