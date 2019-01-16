Биологи выяснили, зачем ракам-отшельникам длинные пенисы

Раки-отшельники отрастили себе длинные пенисы, чтобы не остаться во время секса без раковины, считают биологи из Дартмутского колледжа. Исследование было опубликовано в журнале Royal Society.

Раки-отшельники живут в раковинах других животных, например, моллюсков. Когда они перерастают раковину, им приходится искать новую, но свободных раковин постоянно не хватает. Когда рак-отшельник спаривается, ему приходится частично покинуть раковину и ее при этом может украсть конкурент.

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Исследователи предположили, что более длинные пенисы дают ракам-отшельникам преимущество, позволяя не вылезать из раковины. Они измерили длину пенисов 328 раков-отшельников разных видов. Часть из них особым образом модифицировала раковины изнутри, что делало их более ценными для раков. Другие использовали раковины в том виде, в котором их находили. Остальным раковины нужны были лишь на период взросления, так что для взрослых раков они интереса не представляли.

Как и предполагалось, наиболее длинные пенисы оказались у раков, которые больше всех дорожили своими раковинами. У тех же, кому во взрослый период раковины не были нужны, пенисы были самыми короткими.